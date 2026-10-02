SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen HIAG Immobilien-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem HIAG Immobilien-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 104,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 95,694 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 038,28 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 01.10.2026 auf 125,80 CHF belief. Damit wäre die Investition 20,38 Prozent mehr wert.

HIAG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at