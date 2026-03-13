SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HIAG Immobilien-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem HIAG Immobilien-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 104,50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 0,957 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 125,36 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Anteils am 12.03.2026 auf 131,00 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 125,36 CHF entspricht einer Performance von +25,36 Prozent.

Alle HIAG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,32 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at