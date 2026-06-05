HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|HIAG Immobilien-Investition
|
05.06.2026 10:03:53
SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 98,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,014 HIAG Immobilien-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 141,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,38 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|140,00
|0,43%