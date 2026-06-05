HIAG Immobilien Aktie

HIAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

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HIAG Immobilien-Investition 05.06.2026 10:03:53

SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in HIAG Immobilien eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das HIAG Immobilien-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HIAG Immobilien-Papier bei 98,60 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,014 HIAG Immobilien-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 139,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 141,38 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,38 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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HIAG Immobilien AG 140,00 0,43% HIAG Immobilien AG

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