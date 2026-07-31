SPI-Wert HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HIAG Immobilien gewesen.

Am 31.07.2021 wurde die HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 102,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das HIAG Immobilien-Papier investiert hätte, befänden sich nun 97,561 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 073,17 CHF, da sich der Wert eines HIAG Immobilien-Papiers am 30.07.2026 auf 134,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 30,73 Prozent.

Jüngst verzeichnete HIAG Immobilien eine Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at