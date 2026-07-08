Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investition
|
08.07.2026 10:03:40
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,909 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 490,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,91 Prozent.
Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 69,89 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
08.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
08.07.26
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
06.07.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
03.07.26
|Handel in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.at)
|
03.07.26
|SPI aktuell: Das macht der SPI mittags (finanzen.at)
|
03.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,00
|1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.