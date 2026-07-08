SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 11,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 90,909 Highlight Event and Entertainment-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 490,91 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -50,91 Prozent.

Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 69,89 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at