SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,606 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,88 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 77,81 Prozent.

Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 76,36 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at