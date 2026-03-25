Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Lukrative Highlight Event and Entertainment-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 26,59 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 37,606 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Highlight Event and Entertainment-Papiers auf 5,90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 221,88 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 77,81 Prozent.
Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 76,36 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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