Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Langfristige Performance
|
11.11.2026 10:03:54
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 11.11.2016 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie betrug an diesem Tag 14,36 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 69,638 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 348,19 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 10.11.2026 auf 5,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,18 Prozent abgenommen.
Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 71,23 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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