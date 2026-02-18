SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.02.2023 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,03 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 587,334 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 6,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 700,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,00 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 90,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at