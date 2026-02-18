Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Lukratives Highlight Event and Entertainment-Investment?
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.02.2023 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,03 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 587,334 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 6,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 700,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,00 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 90,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
18.02.26
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
16.02.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)