Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Highlight Event and Entertainment-Investment? 18.02.2026 10:04:02

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Highlight Event and Entertainment-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Highlight Event and Entertainment eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 18.02.2023 wurde das Highlight Event and Entertainment-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 17,03 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 587,334 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 6,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 700,20 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 63,00 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 90,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

mehr Nachrichten