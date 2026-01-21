Highlight Event and Entertainment Aktie

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

Hochrechnung 21.01.2026 10:04:21

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 16,26 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hat, hat nun 61,497 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 6,65 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 408,96 CHF wert. Mit einer Performance von -59,10 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Highlight Event and Entertainment eine Marktkapitalisierung von 86,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

