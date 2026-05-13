Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Rentable Highlight Event and Entertainment-Anlage?
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13.05.2026 10:04:04
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurden Highlight Event and Entertainment-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Highlight Event and Entertainment-Anteile letztlich bei 14,25 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 701,648 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Die gehaltenen Highlight Event and Entertainment-Anteile wären am 12.05.2026 4 420,38 CHF wert, da der Schlussstand 6,30 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 55,80 Prozent.
Highlight Event and Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 75,03 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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