Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investmentbeispiel
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28.10.2026 10:03:56
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Highlight Event and Entertainment-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 740,741 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2026 auf 4,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 407,41 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 65,93 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Highlight Event and Entertainment belief sich jüngst auf 59,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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