WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

Highlight Event and Entertainment-Investition 28.01.2026 10:04:00

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Highlight Event and Entertainment-Aktie an diesem Tag 26,78 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 373,377 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 277,60 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 27.01.2026 auf 6,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,22 Prozent.

Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 82,37 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG

Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Highlight Event and Entertainment AG 6,80 -3,55%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

