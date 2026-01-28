Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Highlight Event and Entertainment-Investition
|
28.01.2026 10:04:00
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Highlight Event and Entertainment-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Highlight Event and Entertainment-Aktie an diesem Tag 26,78 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 373,377 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 277,60 CHF, da sich der Wert eines Highlight Event and Entertainment-Anteils am 27.01.2026 auf 6,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,22 Prozent.
Highlight Event and Entertainment war somit zuletzt am Markt 82,37 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Highlight Event and Entertainment AG
Aktien in diesem Artikel
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,80
|-3,55%
