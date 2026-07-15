SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Highlight Event and Entertainment-Aktien verlieren können.

Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Highlight Event and Entertainment-Aktie bei 26,21 CHF. Bei einem Highlight Event and Entertainment-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 381,553 Highlight Event and Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 2 136,70 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 78,63 Prozent.

Der Marktwert von Highlight Event and Entertainment betrug jüngst 78,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at