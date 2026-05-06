Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Profitabler Highlight Event and Entertainment-Einstieg?
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06.05.2026 10:05:22
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr bedeutet
Highlight Event and Entertainment-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 156,250 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 05.05.2026 984,38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 6,30 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,56 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment bezifferte sich zuletzt auf 73,75 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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