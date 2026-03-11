Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

Rentable Highlight Event and Entertainment-Anlage? 11.03.2026 10:03:51

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Highlight Event and Entertainment-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 250,000 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 687,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,13 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment belief sich zuletzt auf 79,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

