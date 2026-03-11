Highlight Event and Entertainment Aktie
WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256
|Rentable Highlight Event and Entertainment-Anlage?
|
11.03.2026 10:03:51
SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 250,000 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 687,50 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,13 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Highlight Event and Entertainment belief sich zuletzt auf 79,57 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Highlight Event and Entertainment AG
|
10:03
|SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Highlight Event and Entertainment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
05.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel: SPI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: SPI liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)