SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Highlight Event and Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,78 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 373,377 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 613,64 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 73,86 Prozent.

Am Markt war Highlight Event and Entertainment jüngst 97,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at