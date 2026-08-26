Highlight Event and Entertainment Aktie

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WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Highlight Event and Entertainment-Investition 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Highlight Event and Entertainment-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Highlight Event and Entertainment-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Highlight Event and Entertainment-Papier bei 8,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Highlight Event and Entertainment-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 176,471 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 5,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 117,65 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,82 Prozent verringert.

Highlight Event and Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 67,31 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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