Highlight Event and Entertainment Aktie

Highlight Event and Entertainment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896040 / ISIN: CH0003583256

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Lukrative Highlight Event and Entertainment-Investition? 05.08.2026 10:03:52

SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Highlight Event and Entertainment-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 11,86 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 843,108 Highlight Event and Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Aktie auf 5,05 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 257,70 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 4 257,70 CHF, was einer negativen Performance von 57,42 Prozent entspricht.

Alle Highlight Event and Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 69,34 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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