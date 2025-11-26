SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Highlight Event and Entertainment-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 26.11.2022 wurde die Highlight Event and Entertainment-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 21,04 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,752 Highlight Event and Entertainment-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 38,73 CHF, da sich der Wert einer Highlight Event and Entertainment-Aktie am 25.11.2025 auf 8,15 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,27 Prozent abgenommen.

Zuletzt verbuchte Highlight Event and Entertainment einen Börsenwert von 104,88 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at