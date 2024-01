SPI-Wert Highlight Event and Entertainment-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Highlight Event and Entertainment von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Highlight Event and Entertainment-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Highlight Event and Entertainment-Papier statt. Der Schlusskurs der Highlight Event and Entertainment-Anteile betrug an diesem Tag 21,04 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 47,521 Highlight Event and Entertainment-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 29.12.2023 auf 12,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 613,02 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 38,70 Prozent.

Insgesamt war Highlight Event and Entertainment zuletzt 182,97 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at