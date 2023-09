SPI-Wert HOCHDORF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen HOCHDORF-Investment verloren

Wer vor Jahren in HOCHDORF eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 05.09.2020 wurde das HOCHDORF-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das HOCHDORF-Papier 70,20 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die HOCHDORF-Aktie investiert hat, hat nun 14,245 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,60 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 393,16 CHF wert. Damit wäre die Investition um 60,68 Prozent gesunken.

Insgesamt war HOCHDORF zuletzt 57,92 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at