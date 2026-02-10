SPI-Wert HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,40 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25 000,000 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiers auf 2,13 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53 250,00 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 432,50 Prozent angezogen.

Alle HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at