SPI-Wert HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie an diesem Tag bei 171,90 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,582 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 1,54 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 0,90 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 99,10 Prozent.
Der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Wert an der Börse wurde auf 24,75 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
