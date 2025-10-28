HT5 Aktie
WKN DE: A0MYT7 / ISIN: CH0024666528
|Lohnendes HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
SPI-Wert HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 26,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,846 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 1,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,19 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 93,81 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 3,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)mehr Nachrichten
|
30.10.25
|Börse Zürich in Rot: SPI legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse Zürich: SPI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel: SPI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Zürich: SPI verbucht am Mittwochmittag Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.25
|Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI schwächelt mittags (finanzen.at)
|
28.10.25
|SPI-Wert HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)