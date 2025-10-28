SPI-Wert HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papier an diesem Tag 26,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,846 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2025 auf 1,61 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6,19 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 93,81 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) belief sich zuletzt auf 3,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at