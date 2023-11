SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers betrug an diesem Tag 49,70 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20,121 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.11.2023 1 287,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 64,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 287,73 CHF, was einer positiven Performance von 28,77 Prozent entspricht.

Huber + Suhner war somit zuletzt am Markt 1,19 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at