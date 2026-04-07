SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Huber + Suhner-Papier statt. Zum Handelsende stand die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag bei 62,30 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Huber + Suhner-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,605 Huber + Suhner-Anteilen. Die gehaltenen Huber + Suhner-Aktien wären am 02.04.2026 296,31 CHF wert, da der Schlussstand 184,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 196,31 Prozent zugenommen.

Huber + Suhner wurde am Markt mit 3,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at