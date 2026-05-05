Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Lohnender Huber + Suhner-Einstieg?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Huber + Suhner-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.05.2025 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,569 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 229,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 107,19 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 210,72 Prozent angezogen.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,18 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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