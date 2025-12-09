Huber + Suhner Aktie
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Huber + Suhner-Aktie bei 43,30 CHF. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,947 Huber + Suhner-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.12.2025 gerechnet (153,80 CHF), wäre die Investition nun 35 519,63 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 255,20 Prozent.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
