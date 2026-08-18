Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Huber + Suhner-Anlage unter der Lupe 18.08.2026 10:03:34

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Huber + Suhner eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 59,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,750 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 408,71 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 17.08.2026 auf 203,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 240,87 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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