Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Anlage unter der Lupe
|
18.08.2026 10:03:34
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 59,70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,750 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 408,71 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 17.08.2026 auf 203,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 240,87 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Huber + Suhner belief sich zuletzt auf 3,78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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