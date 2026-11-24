Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Rentable Huber + Suhner-Anlage?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,548 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,08 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 23.11.2026 auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 151,08 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,89 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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