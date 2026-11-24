So viel hätten Anleger mit einem frühen Huber + Suhner-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 64,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,548 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 251,08 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 23.11.2026 auf 162,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 151,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at