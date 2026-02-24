Huber + Suhner Aktie

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Huber + Suhner-Investition 24.02.2026 10:04:07

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,70 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 1,435 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 260,55 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 160,55 Prozent.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 3,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

