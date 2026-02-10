Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Huber + Suhner-Investmentbeispiel
|
10.02.2026 10:04:07
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Huber + Suhner-Papier an diesem Tag bei 76,30 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,106 Huber + Suhner-Aktien. Die gehaltenen Huber + Suhner-Aktien wären am 09.02.2026 2 340,76 CHF wert, da der Schlussstand 178,60 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 134,08 Prozent vermehrt.
Der Huber + Suhner-Wert an der Börse wurde auf 3,20 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
