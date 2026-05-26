SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Huber + Suhner-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 48,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20,812 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 535,90 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 22.05.2026 auf 266,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 453,59 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Huber + Suhner zuletzt 4,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at