Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Investmentbeispiel
|
26.05.2026 10:03:47
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 48,05 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 20,812 Huber + Suhner-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 535,90 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 22.05.2026 auf 266,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 453,59 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Huber + Suhner zuletzt 4,91 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
10:03
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
19.05.26
|Gewinne in Zürich: SPI am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.05.26