SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Huber + Suhner-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 89,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,173 Huber + Suhner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 157,80 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 763,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,31 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
