Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Frühes Investment
|
27.01.2026 10:03:57
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 75,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 133,333 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 148,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 840,00 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 98,40 Prozent.
Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
