WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Frühes Investment 27.01.2026 10:03:57

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huber + Suhner-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Huber + Suhner-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Huber + Suhner-Anteile an diesem Tag bei 75,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Huber + Suhner-Aktie investierten, hätten nun 133,333 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 148,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 840,00 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 98,40 Prozent.

Huber + Suhner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

