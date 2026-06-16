SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Huber + Suhner-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Huber + Suhner-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Huber + Suhner-Anteile bei 73,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Huber + Suhner-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,680 Huber + Suhner-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 549,93 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 15.06.2026 auf 259,50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +254,99 Prozent.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich jüngst auf 4,73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at