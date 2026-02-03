Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Profitables Huber + Suhner-Investment?
|
03.02.2026 10:04:03
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren verdient
Am 03.02.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,35 CHF wert. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,255 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350,85 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 250,85 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
09:29
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
03.02.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SPI zum Start steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
22.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
22.01.26
|HUBER+SUHNER records higher order intake in 2025 (EQS Group)