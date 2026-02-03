Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Profitables Huber + Suhner-Investment? 03.02.2026 10:04:03

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Huber + Suhner-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.02.2016 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 44,35 CHF wert. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,255 Huber + Suhner-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.02.2026 auf 155,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350,85 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 250,85 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Huber + Suhner einen Börsenwert von 2,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

