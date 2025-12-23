Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|Profitabler Huber + Suhner-Einstieg?
|
23.12.2025 10:03:42
SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient
Am 23.12.2022 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag 87,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Huber + Suhner-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,390 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 633,26 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 22.12.2025 auf 143,40 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 633,26 CHF, was einer positiven Performance von 63,33 Prozent entspricht.
Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AGmehr Nachrichten
|
10:03
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.12.25
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Optimismus in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI aktuell: SPI mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.12.25