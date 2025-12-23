Huber + Suhner Aktie

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

Profitabler Huber + Suhner-Einstieg? 23.12.2025 10:03:42

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Huber + Suhner-Investment gewesen.

Am 23.12.2022 wurden Huber + Suhner-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Huber + Suhner-Aktie an diesem Tag 87,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Huber + Suhner-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,390 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 633,26 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Anteils am 22.12.2025 auf 143,40 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 633,26 CHF, was einer positiven Performance von 63,33 Prozent entspricht.

Huber + Suhner wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

