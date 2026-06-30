Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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Huber + Suhner-Investition im Blick 30.06.2026 10:03:52

SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Huber + Suhner-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 88,60 CHF wert. Bei einem Huber + Suhner-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,129 Huber + Suhner-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 244,36 CHF, da sich der Wert eines Huber + Suhner-Papiers am 29.06.2026 auf 216,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 144,36 Prozent gesteigert.

Huber + Suhner war somit zuletzt am Markt 4,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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