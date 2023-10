SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Huber + Suhner-Investition eingebracht

Bei einem frühen Investment in Huber + Suhner-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 10.10.2018 wurde die Huber + Suhner-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Huber + Suhner-Aktie betrug an diesem Tag 68,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Huber + Suhner-Aktie investiert, befänden sich nun 147,059 Huber + Suhner-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Huber + Suhner-Anteile wären am 09.10.2023 9 308,82 CHF wert, da der Schlussstand 63,30 CHF betrug. Mit einer Performance von -6,91 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Huber + Suhner belief sich jüngst auf 1,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at