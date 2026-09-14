Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Lukratives Hypothekarbank Lenzburg-Investment? 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren rentiert?

Wer vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Hypothekarbank Lenzburg-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4 160,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0,024 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 180,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,48 Prozent vermehrt.

Hypothekarbank Lenzburg wurde jüngst mit einem Börsenwert von 300,06 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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