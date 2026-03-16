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Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Hypothekarbank Lenzburg-Investmentbeispiel 16.03.2026 10:04:12

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Hypothekarbank Lenzburg-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an diesem Tag 4 073,14 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0,246 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4 120,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 011,50 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,15 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Hypothekarbank Lenzburg eine Marktkapitalisierung von 295,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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