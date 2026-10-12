Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Rentable Hypothekarbank Lenzburg-Investition?
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12.10.2026 10:03:45
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an diesem Tag 4 100,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie investiert, befänden sich nun 0,244 Hypothekarbank Lenzburg-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 014,63 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Papiers am 09.10.2026 auf 4 160,00 CHF belief. Mit einer Performance von +1,46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Hypothekarbank Lenzburg-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 299,30 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Hypothekarbank Lenzburg AG
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