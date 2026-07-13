SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Hypothekarbank Lenzburg-Papier bei 4 020,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 4 160,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,48 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 3,48 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Hypothekarbank Lenzburg einen Börsenwert von 299,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at