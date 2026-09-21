Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Frühes Investment
|
21.09.2026 10:03:43
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Investition von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Hypothekarbank Lenzburg-Anteile bei 4 240,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,236 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 200,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 990,57 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 0,94 Prozent.
Der Hypothekarbank Lenzburg-Wert an der Börse wurde auf 301,63 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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