Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

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Frühe Investition 13.04.2026 10:03:42

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Hypothekarbank Lenzburg-Kapitalanlage von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 13.04.2016 wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie bei 4 201,97 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,380 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 900,11 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Anteils am 10.04.2026 auf 4 160,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,00 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Hypothekarbank Lenzburg eine Börsenbewertung in Höhe von 298,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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