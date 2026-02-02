Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurden Hypothekarbank Lenzburg-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie bei 4 280,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Hypothekarbank Lenzburg-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,234 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.01.2026 948,60 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4 060,00 CHF belief. Mit einer Performance von -5,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Hypothekarbank Lenzburg bezifferte sich zuletzt auf 292,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
