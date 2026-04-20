Hypothekarbank Lenzburg Aktie

Hypothekarbank Lenzburg für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hypothekarbank Lenzburg-Investition im Blick 20.04.2026 10:03:41

SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3 960,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,05 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Anteils am 17.04.2026 auf 4 160,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,05 Prozent.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 298,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hypothekarbank Lenzburg AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Hypothekarbank Lenzburg AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Hypothekarbank Lenzburg AG 4 480,00 0,90% Hypothekarbank Lenzburg AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwachem Wochenstart -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichnen am Montag Verluste. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen