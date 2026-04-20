SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hypothekarbank Lenzburg von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Hypothekarbank Lenzburg-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hypothekarbank Lenzburg-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 3 960,00 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,025 Hypothekarbank Lenzburg-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,05 CHF, da sich der Wert eines Hypothekarbank Lenzburg-Anteils am 17.04.2026 auf 4 160,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 5,05 Prozent.

Der Marktwert von Hypothekarbank Lenzburg betrug jüngst 298,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at