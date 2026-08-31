Hypothekarbank Lenzburg Aktie
WKN: 851354 / ISIN: CH0001341608
|Hypothekarbank Lenzburg-Investition
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4 074,13 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,245 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 160,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 021,08 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,11 Prozent.
Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 298,82 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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