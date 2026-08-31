SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 4 074,13 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,245 Hypothekarbank Lenzburg-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hypothekarbank Lenzburg-Papiers auf 4 160,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 021,08 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,11 Prozent.

Hypothekarbank Lenzburg war somit zuletzt am Markt 298,82 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at