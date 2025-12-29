SPI-Wert Hypothekarbank Lenzburg-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hypothekarbank Lenzburg-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hypothekarbank Lenzburg-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Hypothekarbank Lenzburg-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Hypothekarbank Lenzburg-Anteile bei 3 980,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Hypothekarbank Lenzburg-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,025 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hypothekarbank Lenzburg-Aktie auf 4 040,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,51 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 101,51 CHF, was einer positiven Performance von 1,51 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Hypothekarbank Lenzburg eine Börsenbewertung in Höhe von 290,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at